Chiquis Rivera confirma que formará parte del panel de críticos en el programa “La Academia”

Los castings para el programa de televisión “La Academia” han terminado, y ahora Chiquis Rivera confirmó su participación en ese reality show, ya que integrará el panel de críticos junto con Espinoza Paz, Arturo López Gavito y Lolita Cortés.

Entrevistada para el programa “Ventaneando” la artista de 38 años se mostró emocionada por este proyecto: “Me siento lista como mujer, como cantante. Ya era tiempo. Yo sé que mi mamá fue crítica, estuve ahí presentando mi música en “La Academia”, así que yo conozco muy bien. Sé también de los artistas que han salido de “La Academia”, yo sé que es un programa muy importante, por eso para mí es un gran orgullo poder formar parte de él”.

Hace dos años Chiquis se presentó en “La Academia” para cantar los temas “Quiero Amanecer Con Alguien”, “Entre Besos y Copas” y “Abeja Reina”, pero se habló mucho de la actitud un tanto distante que tuvo con ella Lolita Cortés. Al respecto, la hija de Jenni Rivera comentó: “Yo voy a llegar ahí con buena actitud…Yo trato a la gente como quiero que me traten a mí, así que para mí no hay ningún problema. Yo voy llegando ahí bien, a ver qué pasa. Yo no quiero problemas, yo estoy en un momento de paz en mi vida…ya por todo lo que he pasado, me va y me viene. Yo voy a estar ahí a lo que voy”.

Para Chiquis (quien comenzará su gira Diamantes por Estados Unidos el 30 de mayo) el estar en “La Academia” no genera en ella ningún conflicto; por el contrario, le agrada aportar sus experiencias a quienes vayan a participar en el programa: “Siento yo que he vivido cosas muy difíciles en mi carrera, muchas críticas. He superado esas cosas, sigo aquí con la frente en alto, sigo trabajando, así que como que todo eso me ha ayudado para este momento”.

Lolita también ya está lista para trabajar al lado de Chiquis, y en una entrevista aclaró que no busca tener conflictos con ella ni con Espinoza Paz: “Yo ni siquiera los conozco, yo la verdad conozco muy poco acerca de sus carreras. Me voy a meter y a checar de todo lo que han vivido. No quiero llegar como una desconocida y hacerlos sentir incómodos, en lo más mínimo, pero creo que si no me gusta algo que digan, pues creo que tengo todo el derecho a refutar y dar mi punto de vista”.

