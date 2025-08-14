Thalí García no quiere saber nada de Lupillo Rivera

Thalí García y Lupillo Rivera se conocieron en La Casa de los Famosos 4 de Telemundo. Dentro del reality fueron amigos. Aliados. La química entre ellos fue tal que habitantes y público llegaron a creer que entre ellos había más atracción. Romance. Al salir de la casa, Thalí confirmó su amistad. ¡No más!

Durante la competencia, fuera del reality, Thalí se enfrentó a un problema legal en contra de Telemundo por diversas razones. Expuso varias acusaciones en contra de la cadena y de la producción de La Casa de los famosos.

Thalí García se va en contra de ‘La Casa de los Famosos 4’: “A mí todo se me prohíbe”

Sobre todo esto, Lupillo no tenía manera de enterarse; él seguía en competencia y se enfrentaba a sus propios obstáculos y a su propio drama dentro de la misma. No había forma de apoyar a Thalí desde ahí.

Sin embargo, una vez fuera, parece que la actriz mexicana nunca obtuvo apoyo alguno por parte de una persona que dentro de la casa se había convertido no solo en su protector, sino también en su defensor. Hoy, cuando la prensa mexicana le pregunta sobre la posibilidad de entablar una relación romántica con el cantante, Thalía reacciona con absoluto rechazo.

Al analizar su respuesta y la forma en la que reacciona a las especulaciones, muchos son los que piensan que la actriz podría presentar estas posturas debido a la decepción y al desencanto que vivió con el intérprete de “Fondo, fondo”.

Y ahora, así como dice su canción, todo lo que haya podido pasar entre ellos dentro del reality de Telemundo, quedó tan en el fondo. que la mexicana no quiere ni recordarlo.

Sigue Leyendo más de Thalí García aquí:

· Thalí García, de ‘LCDLF 4’, anuncia su separación de Felipe Aguilar tras 8 años juntos

· Thalí García revela su batalla contra el cáncer

· Thali García desmiente rumores sobre su salud