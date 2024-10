Belinda reveló que no ensayó antes de su desfile en la Semana de la Moda de París

Tras su incidente en la Semana de la Moda de París, Belinda recordó lo que ocurrió y habló sobre las duras críticas que ha recibido. La semana pasada, la cantante mexicana sufrió una caída durante el desfile de L’Oreal.

En una entrevista con la revista Elle México, la cantante reveló algunos detalles sobre el día del incidente como, por ejemplo, que no pudo ensayar su caminata en la pasarela.

“Ese día estaba lloviendo muchísimo. Yo no pude ensayar porque estaba lloviendo y era imposible”, contó Belinda.

La cantante también confesó que, luego de ver los videos, no sabe cómo logró ponerse de pie y continuar con el desfile como si nada hubiese pasado.

“No sé cómo le hice, de verdad. Porque yo veo los videos y digo: ‘No puede ser cómo me levanté y cambié la cara’. Yo creo que por eso la gente piensa que fue todo una actuación, porque realmente me levanté y seguí”, aseguró la cantante.

“Pero yo creo que es esa fuerza interior, que además soy Leo, y salió la Leo que llevo dentro y dijo: ‘Me levanto, sigo, termino’, y yo creo que nunca olvidaremos ese momento”, agregó.

Belinda confesó que luego del desfile lloró mucho. “Me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?!”, dijo.

“Y después vi a tanta gente que me apoyó, desde Jane Fonda y Andie MacDowell , que me sentí mucho mejor. Al final del día, todo pasa por algo”, añadió.

Sobre las críticas, la cantante aseguró que lo que le ocurrió en la pasarela le pudo haber pasado a cualquiera. “Fue un accidente que a cualquiera le puede pasar”.

¿Qué le pasó a Belinda?

El fin de semana pasado, Belinda fue una de las artistas invitadas a modelar en la pasarela del desfile de la colección Primavera/Verano 2025 de L’Oreal.

Al de salir, la cantante dio apenas unos pocos pasos, tropezó y cayó al suelo. De inmediato, la cantante brasileña Anitta, quien también participaba en el desfile, se acercó y la ayudó a levantarse.

En sus redes sociales, Belinda se ha tomado a situación con mucha calma y humor. De hecho, ella misma ha compartido el video de su caída con mensajes positivos.

