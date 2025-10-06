Yailin La Más Viral sufrió un accidente automovilístico ¿Cómo se encuentra?

Yailin La Más Viral sufrió un accidente automovilístico en Santo Domingo. La cantante dominicana confirmó que su vehículo McLaren azul chocó dos veces contra una pared tras salir de la discoteca The World.

A través de su canal de difusión en su cuenta de Instagram, Yailin compartió detalles del accidente que, aseguró, la dejó con dolores en la espalda y la cabeza.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y de la cabeza…”, escribió la cantante sobre el accidente que sufrió el fin de semana.

Yailin también aprovechó para asegurar que se encontraba bien y para agradecer a Dios que el accidente no fue peor.

“Dios me dio otra oportunidad de vida, y eso es lo que más agradezco”, agregó la cantante, quien indicó que está enfocada en su recuperación.

La cantante de “Chivirika” también contó que durante el accidente casi sale por la ventanilla del lado del conductor. “Gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar no salí por la ventana”, detalló.

Actualmente, Yailin se encuentra en proceso de recuperación para regresar pronto con sus seguidores, a quienes mantiene conectados constantemente por sus redes sociales.

Este accidente también muestra la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a los imprevistos, y el valor que dan a cada instante para continuar con sus vidas y carreras.

Seguir leyendo:

· Yailin La Más Viral habló sobre su pelea callejera con una influencer

· Yailin La Más Viral sorprende con una confesión sobre su orientación sexual

· Yailin La Más Viral incursionará en la moda