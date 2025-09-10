Yailin La Más Viral sorprende al construir su propia iglesia

La cantante Yailin La Más Viral, quien es mamá de la pequeña Cattleya y en el pasado fuera pareja sentimental de Anuel AA, sorprendió con el importante paso que dio en su vida, luego de que decidiera construir su propia iglesia.

A través de una publicación, que hizo en Instagram Stories, la intérprete compartió con sus millones de seguidores su sentir con todo lo que está viviendo en el plano personal y espiritual.

“Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía, yo levantaría una iglesia en su nombre… y hoy estoy cumpliendo esa promesa”, escribió Yailin.

A continuación expresó su agradecimiento por todo lo que tiene en esta vida, pues considera que si lo ha conseguido es gracias a la presencia de Dios en su vida.

“Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen”, publicó Yailin.

La joven acompañó su texto de una fotografía en blanco y negro de su nueva iglesia, la cual está conformada por al menos 10 filas de sillas.

La fotografía en cuestión la musicalizó con el tema ‘Sin Dolor’ de Lilly Goodman, el cual expresaría su sentir en estos momentos de su vida.

Yailin construyó su propia iglesia (Yailin /Instagram) Credit: Yailin /Instagram | Cortesía

La inauguración de la iglesia se produjo días después de que Yailin días después de la pelea callejera que tuvo con Merisa Montás, la cual se produjo en la Zona Colonial de Santo Domingo, en República Dominicana.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la cantante de “Bing Bong” contó que su discusión con Montás escaló a los golpes luego de que ella mencionara a su hija Cattleya.

“Le entré a golpes, normal, porque muchas estrías que tengo yo para tú estar hablando de mi hija”, dijo Yailin en su momento.

