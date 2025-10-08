Hermana de Dolly Parton pide oraciones por su salud, pero desmiente estado de gravedad

El nombre de la cantante Dolly Parton vuelve a ser noticia, ahora debido a la declaraciones emitidas por su hermana Freida, quien a través de un mensaje desde su cuenta de Facebook pidió oraciones para la recuperación de la artista.

“Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente“, comenzó su mensaje la familiar de la famosa.

Dentro de sus líneas, también instó a los seguidores de Parton a unirse a la causa y orar para que esta mala racha a nivel de salud pase: “Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la inspiración para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo por ella. Ella es fuerte, la queremos y, con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te amamos!”, continuó.

No pasó mucho tiempo antes de que estas palabras encendieran las alarmas entre el público y los internautas que siguen de cerca a la estrella del country, especialmente luego de que esta anunciara la suspensión de los seis conciertos que realizaría en el Coliseo del Caesars Palace del 4 al 13 de diciembre.

Por esta razón, unas horas después de su primera publicación, Freida Parton retomó los micrófonos y aclaró que su mensaje no tenía la intención de preocupar al público: “Quiero aclarar algo. No fue mi intención asustar a nadie o que sonara tan serio cuando pedí que rezaran por Dolly”, detalló la hermana de la cantautora.

Bajo esta misma tesitura, desmintió que su condición de salud sea crítica o se esté enfrentando a una afección grave: “No fue más que una hermana menor pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por tenerla presente. Su cariño realmente marca la diferencia”, concluyó.

La aclaración de Freida surge a solo unas horas de que los representantes de Dolly Parton confirmaran que la cantante fue diagnosticada con piedras en el riñón y ya se encuentra siguiendo el tratamiento que su equipo médico le recomendó. Mientras tanto, su manager del Reino Unido, Olly Rowland, explicó al Daily Mail que: “Parece que su hermana publicó algo, y de forma un tanto extraña, todo se salió bastante de proporción“.

Fue a finales del pasado mes de septiembre que la intérprete de “Jolene” dio a conocer la suspensión de su residencia en Las Vegas, Nevada, que se realizaría en el Coliseo del Caesars Palace del 4 al 13 de diciembre.

Con el humor que la caracteriza, Dolly Parton hizo frente a la noticia : “Debe ser hora de mi revisión de las 160,000 km, aunque no es el viaje habitual a ver a mi cirujano plástico (…) Por esto, no voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que se merecen ver“, escribió dentro del comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

