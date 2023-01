Dolly Parton, considerada la Reina del Country, vive en la misma casa que hace años adquirió en $400,000 dólares

Aunque el talento de Dolly Rebecca Parton le ha permitido brillar en la escena musical para conquistar una gran cantidad de reconocimientos y una fortuna estimada en $350,000,000 de dólares, desde sus inicios ella eligió vivir en una propiedad que no resultara tan ostentosa.

De hecho, la cantante todavía habita la misma casa que adquirió junto con su esposo Carl Dean en Brentwood, Nashville, en 1999.

Y aunque en ese momento pagó $400,000 dólares, el valor de la propiedad ahora ronda en $5,000,000 de dólares, pero ella sigue adoptando su peculiar sencillez ante las personas que la rodean.

Ahora bien, a la zona de la casa que mayor valor le otorga la intérprete es a la cocina, pues en dicho sitio es donde pasa gran parte del tiempo dando rienda suelta a sus recetas que suele compartir en redes sociales.

Con respecto al resto del inmueble, la sala es amplia y luce un aspecto formal con varias obras de arte colgadas en las paredes, donde se optó por el tapiz en lugar de la pintura, un peculiar detalle que le brinda un toque de nostalgia al sitio, pero también de glamour.

Otros elementos presentes en la decoración son algunos de los muchos reconocimientos alcanzados a lo largo de varias décadas de subir a escenarios en distintas etapas y rincones del país. View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

Fiel a su gusto por la música y para no dejar pasar de largo la inspiración que le llega, un piano aguarda paciente en una sala especialmente planeada y dedicada para los ensayos de la Reina del Country. View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

En suma, el resto de su vivienda podría considerarse poco ostentosa con respecto a las que poseen otras celebridades, pero eso le agrada mucho a la cantante y por ello ha decido continuar residiendo en el mismo lugar.

Un detalle poco conocido para las personas que radican fuera de Tennessee, es que Dolly Parton es copropietaria de un parque de diversiones llamado Dollywood. Sin embargo, eso tampoco ha afectado su sencillez ni a la labor filantrópica que viene desarrollando desde hace años frente algunas causas que lo demandan.

