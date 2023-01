Elizabeth Álvarez se quedaría con una lujosa casa si separa de Jorge Salinas

La solidez del matrimonio de los actores Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se ha puesto a prueba luego de que hace unos días se filtró la noticia de que el galán de a televisión mexicana había sido captado besándose con una mujer quien aparentemente fungía como su nutrióloga.

Desde ese momento han surgido varias versiones sobre el incidente e incluso se dice que la pareja temporalmente se encuentra separada, algo que el protagonista de la telenovela “Perdona nuestros pecados” descarta.

“Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia y eso es todo lo que tengo que decirles”, señaló recientemente en una entrevista concedida a TV Notas.

Cabe señalar que Elizabeth y Jorge llevan casados desde 2011 y son padres de los mellizos Máxima y León, de ocho años.

Por ello, una separación legal de la pareja le otorgaría a la actriz de 45 años la posibilidad de quedarse con la lujosa casa en la que actualmente vive su familia, pues debido a la maternidad tuvo que alejarse de los escenarios durante cinco años en los que dejó de percibir ingresos.

Mediante algunos videos e imágenes que la guapa mujer originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, suele compartir en redes sociales se observa la elegancia y buen gusto que predomina en prácticamente todos los rincones de hogar.

La sala es uno de los espacios más llamativos por su confort, amplitud, lo alto de su techo de por lo menos tres metros y lo bien decoradas que lucen las paredes con algunas obras de arte.

Asimismo, algunas esculturas realzan el estilo elegante adoptado por la familia Salinas Álvarez y que también se percibe en el comedor.

No obstante, uno de los rincones favoritos que la actriz suele presentar más es la cocina, un sitio donde todo luce impecable para cuando ella decide darle rienda suelta a creatividad culinaria. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Alvarez (@cuquitaoficial_)

La casa también cuenta con un gran jardín, donde frecuentemente se realizan fiestas familiares y reuniones con amigos. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Alvarez (@cuquitaoficial_)

Por cuestiones de seguridad, las otras áreas de la propiedad suelen no mostrarse, pero se advierte que también están plagadas de glamour, pues a la pareja le agrada el estilo refinado.

