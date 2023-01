Natalia Téllez disfruta de la maternidad en una exclusiva zona judía donde habita

Natalia Téllez, destacada conductora de programas de televisión y actriz de cine, recientemente celebró el primer año de vida de su pequeña Emilia fruto de su relación con Antonio Zabala.

Sin embargo, desde antes de que su beba llegara a este mundo, la exconductora de los reality shows La Voz… México y ¿Quién es la máscara? se dio a la tarea de crear una atmosfera donde pudiera vivir cómodamente.

Y el lugar elegido para mudarse fue un lujoso inmueble ubicado en la exclusiva zona de Polanco, ubicada en el norponiente de la Ciudad de México y donde habita un amplio sector de la comunidad judía ashkenazi.

Durante su embarazo, a través de redes sociales y mediante algunas fotografías publicadas en redes sociales, la actriz de 37 años se dedicó a mostrar el avance en el proceso de gestación de su pequeña y al mismo tiempo permitió conocer varios rincones de su hogar.

De esta manera, los más de 4.2 millones de seguidores que están pendientes del contenido que les comparte descubrieron el estilo vanguardista que tiene para decorar su casa.

Si bien el inmueble no es muy amplio, cuenta con dos niveles y amplios ventanales que cada mañana permiten la entrada de los rayos del sol a la sala.

Por si la cantidad de energía proporcionada por el astro rey no resulta suficiente también se puede acceder a una terraza donde captar mejor el calor o bien tomar un respiro.

Llama la atención que las paredes del inmueble carecen de color ya que por cuestión de estética se optó por mantener la tonalidad del concreto.

Al ser hija de un pintor, las obras de arte también suelen decorar algunas áreas de la casa de Natalia y el mejor ejemplo es un óleo que le obsequiaron y donde ella es el principal objeto de inspiración.

El color gris parece ser uno de los preferidos de la conductora de televisión o al menos eso lo denota su sala y alfombra, sitios predilectos para que la pequeña Emilia se tome un receso antes de tomar una siesta.

