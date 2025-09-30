Dolly Parton pospone serie de conciertos en Las Vegas por problemas de salud

La cantante estadounidense Dolly Parton pospuso su fila de conciertos programados para este mes de diciembre, como parte de su residencia en Las Vegas, Nevada. ¿La razón? La exponente del country lo reveló a través de un comunicado que no tardó en viralizarse por medio de redes sociales.

De acuerdo con la intérprete de temas como “Jolene” y “Powerful Woman”, la suspensión de los seis conciertos que realizaría en el Coliseo del Caesars Palace del 4 al 13 de diciembre se vio motivada por “algunos problemas de salud” que no especificó.

Con el humor que la caracteriza, Dolly Parton hizo frente a la noticia : “Debe ser hora de mi revisión de las 160,000 km, aunque no es el viaje habitual a ver a mi cirujano plástico (…) “Por esto, no voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que se merecen ver“, escribió dentro del comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, se explicó que durante las próximas semanas, la famosa de 79 años tendrá que someterse a algunos procedimientos médicos que la ayudarían a superar esta afección y reincorporarse a sus actividades en la escena musical.

“Aunque podré seguir trabajando en todos mis proyectos desde aquí en Nashville, solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show, como dicen. Y no se preocupen por que deje el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía”, aseguró la estrella de la música.

Hasta el momento se sabe que la residencia que marcará el regreso de Dolly Parton a Las Vegas en más de 30 años tendrá lugar hasta septiembre de 2026. Asimismo, se informó que las entradas actuales mantendrán su validez para las nuevas fechas, pero aquellos interesados podrán obtener su reembolso.

A pesar de esta cancelación, Parton y su equipo no han confirmado si tampoco acudirá a la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorario por su dedicación a los esfuerzos benéficos.

