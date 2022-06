¡Lo hace de nuevo! Dolly Parton dona $1 millón de dólares para la investigación de enfermedades infecciosas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante estadounidense Dolly Parton donó un millón de dólares a la investigación de enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, así lo dio a conocer la organización durante la tarde del pasado miércoles.

Mediante un comunicado se dio a conocer que gracias a esta dádiva de la estrella del country, se apoyarán una variedad de investigaciones en curso, incluida la comprensión de cómo los virus y las bacterias causan enfermedades, la comprensión y la prevención de la resistencia a los antibióticos.

A esto se suman la prevención y el tratamiento de infecciones, el diagnóstico y tratamiento de infecciones en niños con cáncer y la medición del impacto de infecciones en niños en todo el mundo, afirmó el centro médico.

“Este nuevo obsequio reforzará nuestras defensas contra futuras amenazas a la seguridad de esta región y de la sociedad como conjunto“, dijo el doctor Jeff Balser, presidente y director ejecutivo del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Por su parte, Dolly Parton señaló que decidió contribuir a la causa por que ama a los niños y “ninguno debería tener que sufrir”, puntualizó en un comunicado. “Estoy dispuesta a hacer mi parte para tratar de mantener a la mayor cantidad posible de ellos lo más saludables y seguros posible”.

Este donativo se une a varios que la intérprete de "Jolene" y "Islands in the Stream" ha hecho a lo largo de su carrera, siendo uno de los más comentados aquel que realizó en abril de 2020 para la investigación de vacunas contra el Covid-19.

En ese entonces, su ayuda impulsó a los investigadores de Vanderbilt a probar una variedad de medicamentos destinados a reducir los síntomas potencialmente mortales asociados con el coronavirus.

