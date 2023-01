Gloria Estefan, Dolly Parton y Cyndi Lauper juntas para la película ’80 For Brady’ con Tom Brady

La estrella latina Gloria Estefan unió su voz a la gran cantante country Dolly Parton, el gran ícono del pop de los ’80 Cindy Lauper, Belinda Carlisle y Debbi Harry. Estas mega cantantes grabaron la canción que es parte de la banda sonora de la nueva comedia 80 FOR BRADY, donde aparece el propio Tom Brady.

El tema musical lo escribió Diane Warren, quien ha tenido el privilegio de recibir un Premio Oscar Honorario, varios Grammys y Emmys. La canción que canta junto a Gloria Estefan, Dolly Parton, Cyndi Lauper y Debbi Harry se llama “Gonna Be You”. La película cuenta la historia de unas amigas que van al Super Bowl para ver jugar a su ídolo, que en este caso es el jugador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady)

Las protagonistas de la película no se quedan atrás. El casting de la película 80 FOR YOU está compuesto Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field. Que unen su talento a Gloria Estefan, Cindy Lauper y el resto de mujeres que le dan vida musical a esta historia. Además, el galanazo de Tom Brady será la figura principal del film. View this post on Instagram A post shared by 80 For Brady (@80forbrady)

“Cuando escribí ‘Gonna Be You’ para 80 FOR BRADY, quería escribir una canción que celebrará la profunda amistad de estas mujeres… ¿Por qué no hacer que algunos de los cantantes más icónicos de los ’80, que siguen siendo asombrosos y siempre lo serán, la canten? ¡Me siento honrada de tener a Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan y Debbie Harry en esta canción!”, dijo Diane Warren. View this post on Instagram A post shared by Diane Warren (@dianewarren)

El estreno de 80 FOR BABY de Paramount Pictures se estrena el 3 de febrero pero desde ya puedes salvar aquí el tema que se estrena en breve horas.

Sigue leyendo:

Despierta América recibió a la familia Estefan y presentaron oficialmente al más pequeño: Sasha

Gloria Estefan presume el lanzamiento de su propia Barbie y ¡ya es todo un éxito!

El antes y después de Gloria Estefan: así lucía la famosa previo a su debut en la escena musical

Gloria Estefan rechazó aparecer en el Super Bowl de 2020, por miedo a JLo y a hacer dieta en diciembre

Tom Brady deja en suspenso si seguirá una temporada más en la NFL tras registrar uno de los peores partidos de su carrera

Muestran en fotos cómo avanza la construcción de la nueva mansión de Tom Brady en Miami

Captan a Gisele Bündchen, ex de Tom Brady, supervisando obras de mansión a la que se mudará