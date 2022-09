El antes y después de Gloria Estefan: así lucía la famosa previo a su debut en la escena musical

Gloria Estefan se ha coronado como una de las figuras más importantes de la escena musical gracias a sus aportaciones al género tropical. Además, cuenta con una de las trayectorias más longevas y ovacionadas por el público.

Originaria de la Habana, Cuba, Gloria María Milagros Fajardo García nació un día como hoy, pero de 1957. Ha destacado por ser una de las artistas más vendidas con 70 millones de discos acumulados a nivel mundial, convirtiéndose a su vez en la artista latina con más ventas en Estados Unidos.

Y aunque ahora no hay latino que no haya escuchado el nombre de Gloria Estefan, pocas personas recuerdan el inicio de su carrera, cuando la guapa cantante estaba buscando alcanzar la fama.

El comienzo de su trayectoria data del año 1977, cuando obtuvo su primer éxito con la canción ‘Renacer’, mismo que la llevó a parte del Miami Sound Machine y Gloria Estefan.

Si bien Gloria Estefan terminó por abandonar la agrupación e iniciar su carrera como solista, su álbum en inglés vendió más de 15 millones de copias a nivel mundial y su sencillo ‘Si voy a perderte’ también obtuvo gran popularidad en las listas de éxitos.

A partir de ese entonces, la cubana siguió cosechando éxitos a nivel profesional, embarcándose en nuevas aventuras con el lanzamiento de diversos materiales discográficos y giras con las que viajó por varias partes del mundo. View this post on Instagram A post shared by Gloria Estefan Daily (@gloria__daily)

Cabe recalcar que además de su música, Estefan conquistó con su belleza y estilo “rebelde” y poco convencional para el género en el que se desarrolló. Dentro de su look destacaba su melena con rizos naturales, así como modelitos reveladores completados por chalecos y chamarras de piel que resaltaban su figura. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Te puede interesar:

• Gloria Estefan rechazó aparecer en el Super Bowl de 2020, por miedo a JLo y a hacer dieta en diciembre

• Por primera vez en 47 años Gloria Estefan besó a un hombre que no es su esposo Emilio

• Gloria Estefan pelea ante el Congreso de Estados Unidos por un pago justo