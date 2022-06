Por primera vez en 47 años Gloria Estefan besó a un hombre que no es su esposo Emilio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz y cantante Gloria Estefan conoció a su esposo Emilio Estefan en una boda cuando tenía tan sólo 18 años, y tres más tarde celebraron la suya propia para iniciar un matrimonio que aún continúa. El músico cubano fue su primer y único novio, y ella ha asegurado en varias ocasiones que nunca ha estado con otro hombre.

En propias palabras de Gloria, no necesita probar una hamburguesa para saber que tiene un filet mignon en casa. Sin embargo, su último trabajo en la película “Father of the bride” la ha llevado a poner a prueba esa afirmación, besando por primera vez a otro hombre en sus 47 años de matrimonio.

Aunque en un principio la cantante estaba muy nerviosa, nadie mejor que su compañero de reparto Andy García porque, además de seguir siendo uno de los galanes más atractivos del cine pasados los 60, también la hizo sentir muy cómoda. Eso sí, Gloria quiso curarse en salud y se aseguró de que su esposo no la viera en actitud romántica con otro para evitar un ataque de celos: “Envié a Emilio fuera del estado. No quería que estuviera cerca del rodaje porque no necesitaba sentir su energía”, explicó la artista en el programa “Today”.

