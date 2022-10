Despierta América recibió a la familia Estefan y presentaron oficialmente al más pequeño: Sasha

Gloria, Emilio y Emily… ‘Despierta América’ recibió a la familia Estefan, quienes presentaron oficialmente en la Casita Más Feliz de la Televisión Hispana, como el nuevo artista a Sasha, el más pequeño, quien se suma a la aventura del arte en el álbum navideño ‘Estefan Family Christmas’.

Los Estefan visitaron ‘Despierta América’. Foto: 11:11 Public Relations

Como no podía ser de otra manera, y aunque aún estemos en octubre pre-Halloween, ‘Despierta América’ decoró todo el estudio con motivos navideños, cuando te decimos todo es ¡todo!, no había rincón que no pudiera ser el elegido por Santa para recibir a los niños y sus cartas.

Muchos al prender el televisor esta mañana habrán pensado que se trataba de un show grabado, pero no, era en vivo y a todo color. Es que la familia Estefan lanza este 13 de octubre su álbum navideño, ‘Estefan Family Christmas’, hecho en familia y nacido de manera orgánica en una reunión justamente de las típicas latinas.

Ellos, los que han hecho punta de lanza en abrirnos caminos a los latinos en Estados Unidos, eligieron al show número uno en rating para no solo hacer el anuncio, llevar el álbum, contar la historia, sino presentar al nuevo cantante ¡Sasha Argento Estefan Coppola! hijo de Nayib.

Los Estefan visitaron ‘Despierta América’. Foto: 11:11 Public Relations

Aunque todo podría indicar de que se trataba de un niño tímido, la verdad es que no, o se sintió muy cómodo en la visita porque a medida que pasaban los minutos, habló, contó anécdotas con sus abuelos, cantó, imitó a Emilio y hasta hizo el ‘Revoltillo’ con Jessica Rodríguez.

Por supuesto, las dos familias, la de ‘Despierta América’ y la de los Estefan se unieron en una e hicieron de la mañana una de las más latinas, donde no faltó la risa, el baile, el kareoke y hasta las emociones.

Aunque a Gloria siempre la vemos como una mujer fuerte, alegre, práctica, hoy la vimos emocionarse más de una vez en segmento ‘¿Te Acuerdas De?’, que es una especie de homenaje dedicado a las grandes estrellas.

Liderado por Karla Martínez y Raúl González, a Gloria la sorprendieron recordando la primera canción que le escribió a su gran amor Emilio. Luego el accidente y el milagro del nacimiento de Emily, la segunda hija del matrimonio, esa que le dijeron que jamás podría tener.

Y dos momentos fuertes: una conversación de Gloria cuando tenía 9 años diciéndole a su papá que ya no quería tomar clases con su profesor de música, recordemos que hace poco confesó que profesor abusó sexualmente de ella. El otro y el que la terminó quebrando y haciéndola llorar, fue cuando le pusieron imágenes de su fallecida madre rapeando con Emily.

Gloria Estefan se emocionó recordando a su madre. Foto: 11:11 Public Relations

La ‘Rapuela’ que entretuvo hasta que falleció a todos con sus ocurrencias al ritmo del rap acompañada por su inseparable nieta. Pero como en toda familia, cuando alguien está triste, en pleno segmento llegaron Emilio, Emily y Sasha, a sumarse a la emoción y terminar todos juntos rapeando a modo de homenaje.

MIRA AQUÍ EL HOMENAJE A GLORIA ESTEFAN DE PARTE DE ‘DESPIERTA AMÉRICA’:

