Fans reaccionan a salida de Myrka y aseguran que ‘La Mesa Caliente’ ya no es la misma sin ella

La partida de Myrka Dellanos de ‘La Mesa Caliente’ y de Telemundo no solo significó un duro golpe para ella, sino también para los seguidores de la emisión.

Por medio de las redes sociales los fans del show vespertino no han parado de externar su inconformidad con su salida, al asegurar que ‘La Mesa Caliente’ ya no es la misma desde que ella ya no está.

“Sin Myrka ese programa valió 800 y millones de cacahuates 😬🤢”,”Mirka es profesional y por una razón ella atrae más gente .. yo a estas ni me gusta verlas, así que una seguidora menos”, “Qué tristeza ya no ver a Myrka. Van a perder mucha audiencia por el camino que están tomando”, “La Mesa Caliente terminó cuando se fue Myrka”, ”Hace falta Myrka❤️”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que se han generado a raíz de su partida.

Así como ha recibido palabras de apoyo, Myrka también ha recibido palabras de quienes celebran no verla más en la emisión, pero son los mínimos.

Hasta el momento la excompañera de María Celeste Arrarás no se ha pronunciado abiertamente sobre su adiós, a pesar de que no ha dejado de estar activa en sus redes sociales.

Desde que se dio a conocer su adiós, Myrka ha compartido todo tipo de contenido con sus seguidores en Instagram Stories, pero en ninguno de ellos ha hecho referencia directa a la difícil etapa que está viviendo en el plano personal y profesional.

Así se despidieron de ella.

Horas después de que se filtrara la información sobre su salida, Giselle Blondet tomó la palabra en ‘La Mesa Caliente’ y le dedicó unas emotivas palabras de despedida a sus compañeros.

“Vamos a comenzar con una noticia que nos toca muy de cerca. Fíjense que nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa, ‘La Mesa Caliente’. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento.

Sin duda alguna, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, dijo Giselle Blondet, quien fue su única excompañera que le dedicó unas palabras.

Telemundo la despidió por medio de un comunicado.

“Myrka Dellanos ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, ‘La Mesa Caliente’. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones al programa desde su lanzamiento, ayudando a posicionarlo como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el texto que enviaron desde la cadena a La Opinión.

