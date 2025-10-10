¿Myrka Dellanos se pronuncia tras su salida de “La Mesa Caliente”?

Esta semana, Myrka Dellanos dejó de ser parte de “La Mesa Caliente” y se presume que también de la cadena Telemundo.

Cristina Porta como conductora de “La Mesa Caliente”

De momento, la reconocida periodista no ha dado declaraciones al respecto, pero sí ha estado muy activa en las redes sociales, sobre todo manifestando su apoyo a Israel ante el conflicto que dicho país atraviesa con Palestina.

Sin embargo, aunque no ha dado ninguna declaración concreta tras su despido, sí se ha manifestado a través de citas bíblicas en donde reitera su fe en Dios, sobre todo por los momentos duros que atraviesa, ya que para nadie es fácil quedarse sin trabajo.

Según destacó la plataforma de Mezcal TV, la cubana, mediante sus Instagram Stories, publicó una imagen con el versículo bíblico Romanos 8:28 y lo acompañó con un mensaje en el que aseguró que, pese a que su salida fue completamente sorpresiva, está bastante tranquila.

“Todo sucede por una razón. Puede que no lo veas ahora, pero tarde o temprano Dios te revelará por qué él permitió que ciertas cosas sucedieran. Mantén la fe; Dios puede hacer cualquier cosa por cualquier persona en cualquier momento. Lo que parece un revés es parte de su plan”, escribió Myrka Dellanos en sus historias de Instagram.

Por ahora, el programa de Telemundo atraviesa mucha desinformación y especulación, ya que la presencia de Cristina Porta, ganadora de Top Chef VIP 4, como conductora invitada, hace que muchos crean que la española quedará en el lugar que antes ocupaba Myrka Dellanos.

