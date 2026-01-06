Telenovelas: Doménica y Luis Fernando se entregan al amor

En la telenovela de TelevisaUnivision “Doménica Montero”, la historia de amor de los protagonistas ha empezado a tomar forma desde hace más de quince días. Ahora, cuando al parecer las cosas están más claras entre Luis Fernando y Doménica, el público televidente también goza con los momentos de risas, amor y caricias que tenemos entre ellos, sin la tensión del drama.

Pero pese a la emoción del momento, sabemos que hay personajes que los acechan; hablamos de Genaro y Kiara, quienes se han confabulado no solo para separarlos, sino para de alguna manera destruir la felicidad que tanto les ha costado construir.

Luis Fernando viene de perder a su esposa y a su hijo no nacido. Mientras que Doménica está reconstruyendo su confianza no solo en los hombres, sino en los seres humanos, después de haber sido traicionada de manera vil. Traicionada en el amor y traicionada en los negocios.

Por si todo lo anterior fuese poco, Doménica tiene otro problema. Ella sabe el origen de Pedro. Sabe que este es el medio hermano de Luis Fernando y, aunque quiere correr y decírselo, los dueños de este secreto se lo han prohibido. Lamentablemente, este secreto más las elucubraciones de Generario y Kiara podrían separarla de Luis Fernando.

Los televidentes vivimos ahora con esa tensión en el ambiente, sin que los protagonistas de la historia sepan que lo que está por venir podría destruir el paraíso que tanto les ha costado construir.

No te pierdas este drama de las telenovelas hispanas, de lunes a viernes por Univision en el horario de las 8PM/9C.

Sigue Leyendo más de la Telenovela “Doménica Montero” aquí:

· Pedro se impone ante Genaro en “Doménica Montero”

· ¿Kiara va por Luis Fernando y Doménica Montero sufre por su nuevo amor?

· Así van los besos entre Doménica Montero y Luis Fernando