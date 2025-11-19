‘Doménica Montero’ ya tiene fecha de estreno en Univision: 8 de diciembre a las 8PM/9C

“Doménica Montero” es la nueva telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas. Esta historia se estrenará por Univision el 8 de diciembre a las 9 p.m. Este / 8 p.m. Centro.

El público latino conoce la narrativa de esta historia en versiones como “La Dueña” con Angélica Rivera y Francisco Gattorno. La cual tuvo una nueva versión con Lucero y Fernando Colunga como “Soy tu dueña”. En esta edición con Boyer y Ornelas, los fans encontrarán una versión, según la producción, más intensa con una trama de amor y traición que cautivará al público. También se aborda el tema de las segundas oportunidades.

El público televidente tendrá la oportunidad de no perderse ningún episodio porque la telenovela también estará disponible en ViX a partir del 9 de diciembre en Estados Unidos. Ahí podrán ir siguiendo capítulo a capítulo por si no logran sintonizar algún episodio.

Profundicemos en la historia

Doménica Montero es una respetada y reconocida empresaria y filántropa, considerada una de las novias más codiciadas del país, y quien el día de su boda es plantada en el altar.

Humillada, traicionada y convertida en el blanco del morbo social, Doménica decide huir y refugiarse en una antigua hacienda de sus padres. Allí, marcada por el dolor, enfrentará nuevas adversidades y conocerá a Luis Fernando, dueño de la hacienda vecina y, como ella, con un pasado doloroso. Entre ellos surge una relación explosiva marcada por el orgullo, malentendidos y una creciente atracción, donde las disputas por tierras se mezclan con el deseo común de reconstruir, sanar y dar un nuevo sentido a sus vidas.

Carlos Bardasano es productor ejecutivo del drama basado en una historia original de Inés Rodena y Caridad Bravo Adamas y ambientado en los majestuosos paisajes de Puebla.

El elenco de esta telenovela está conformado por: Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Alejandro Ávila, Nuria Bages, Alejandro Tommasi, Veronica Merchant, Arleth Terán, Paola Toyos, Gaby Mellado, José Manuel Rincón, Gonzalo Peña, Fermín Martínez, Néstor Rodulfo, Regina Villaverde. Con las participaciones de: Ana de Villa, Graco Sendel, Javier Ponce, Daniela Cordero, María de Villa, Boris Duflos, Ivan Ochoa, Javo Benitez, Renata Rivas, Olivia Duflos, Ligia Uriarte y Alejandra Robles Gil, entre otros.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Telemundo anuncia las grabaciones de su nueva telenovela: “Lobo, Morir Matando”

· “Papás por siempre”: Ariadne Díaz habla de maternidad, familias reconstituidas y su personaje Aidé

· Hablemos del nuevo estreno de Univision: “Papás por Siempre”