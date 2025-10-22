Hablemos del nuevo estreno de Univision: “Papás por Siempre”

El año pasado el público disfrutó del estreno de “Papás por conveniencia”, una historia protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron. Ahora, esta producción de Rosy Ocampo regresa a la televisión con una segunda temporada: “Papás por siempre”.

Esta producción está en su semana de estreno en Univision y por esta razón conversamos con la actriz Ariadne Díaz.

La protagonista habló de todo el trabajo que hay detrás de una historia como esta y de cómo la producción se encarga de buscar las temáticas que conforman a cada personaje. El objetivo es que este entienda la faceta y el rol que interpreta, y tenga así todas las herramientas sociales actuales que hay alrededor del mismo.

En la actualidad, la familia se ha constituido ya no solo de manera tradicional como mamá, papá e hijos. En los últimos años se ha dado más el proceso de familias reconstituidas o ensambladas, que son las que se forman cuando uno o ambos miembros de una nueva pareja tienen hijos de relaciones previas.

Para todos los que vieron la primera temporada, es necesario que entiendan que la nueva edición los colocará cinco años después. de la historia que conocieron. Por esta razón, la producción cuenta con un nuevo grupo de actores que llegan a sumar al argumento de la trama, y ellos son: Altair Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Adriana Llabrés, Pablo Valentín, Tania Lizardo, Michelle González, Alejandra Zaid y Sebastián Poza.

