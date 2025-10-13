Telemundo arrasa en el rating con “Dinastía Casillas”

“Dinastía Casillas”, el spin-off de “El Señor de los Cielos”, protagonizada por Iván Arana, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes, promedió en su primer capítulo 1.32 millones de televidentes (P2+) y 552,000 adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, según cifras de Nielsen difundidas por la cadena.

El éxito en sintonía se debe a muchas razones; la principal es que la historia que nos están presentando con esta edición es altamente creíble. No parece improvisada y, aunque literalmente podríamos decir que este fue un as “debajo de la manga”, la verdad es que el regreso de Raúl Méndez, el inolvidable ‘Chacorta’ de “El señor de los cielos”, ha sido sin lugar a dudas una de las mejores decisiones que ha podido tomar la producción.

Otra de las razones por las cuales el público se ha quedado con esta nueva historia de Telemundo está en la personificación de cada actor. Los personajes de Ismael y Diana están en su mejor momento y los actores conocen tanto la personalidad de cada uno de ellos que no parecieran estar actuando.

Además, el recurso de “lo viejo conocido” y lo “nuevo por conocer” utilizado a la inversa es fenomenal.

Aquí básicamente el pasado con Aurelio y Rutila es lo “viejo conocido” que el público ya vio y no necesita repetir.

El “tridente” de “Dinastía Casillas” está compuesto por Iván Aranda, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes. Crédito: Cortesía | Telemundo

Mientras que el presente y el futuro nos son presentados como “lo nuevo por conocer”, lo que tenemos es tan atractivo que no necesitamos regresar al pasado para mirar el presente y seguir avanzando con esta historia que ha logrado refrescar a una franquicia que parecía haber llegado a su final.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Hablemos del primer gran capítulo de “Dinastía Casillas”: Ismael en el poder y el regreso del “Chacorta”

· Los protagonistas de “Dinastía Casillas” y la pasión del público por los villanos

· Thalí García, Guty Carrera, Alana Lliteras y Aleska Génesis se unen al furor de las novelas en vertical