Hablemos del próximo estreno de Univision: “Monteverde”

El lunes 3 de noviembre a las 10 p.m. ET/9 p.m. CT, Univision estrenará la comedia mexicana “Monteverde“. Esta es una nueva telenovela que cuenta con las actuaciones de África Zavala y Gabriel Soto.

¿De qué se trata esta historia?

Para empezar, Monteverde es un pueblo apacible en donde no pasan mayores dramas y el tiempo parece haberse detenido. Sin embargo, el caos aterriza en sus tierras cuando una monja llega liderando a un grupo de mujeres que cambiará la historia de Monteverde para siempre.

Esta misteriosa monja de nombre Carolina Robles es en realidad una madre de familia que huye de su corrupto esposo. Y que, con el único afán de esconder su verdadera identidad, vivirá situaciones complicadas que la llevarán a los brazos de Óscar León, quien cree haberse enamorado de una mujer prohibida porque esta le pertenece a Dios.

¿Quiénes conforman esta historia?

Producida por Lucero Suárez, “Monteverde” también cuenta con las actuaciones de un elenco de lujo conformado por: Alejandro Ibarra, Cynthia Klitbo, Mario Morán, Arturo Carmona, Marialicia Delgado, Oscar Bonfiglio, Fernanda Urdapilleta, Aldo Guerra, Ana Patricia Rojo, Christian Ramos, Ara Saldívar, Rodrigo Ríos, Juniel García, Manuel Riguezza, Marcela Guzmán, Ana Karen Parra, Ximena Martínez, Fernanda Bernal y Claudia Acosta, entre otros.

Monteverde es una historia original del reconocido escritor Alejandro Cabrera, adaptada por Lucero Suárez y Jimena Merodio. La telenovela está dirigida por Jorge Robles y Héctor El Oso Márquez.

