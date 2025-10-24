“Papás por siempre”: Ariadne Díaz habla de maternidad, familias reconstituidas y su personaje Aidé

La actriz Ariadne Díaz retoma su personaje de Aidé en la telenovela “Papás por siempre”, continuación de la exitosa “Papás por conveniencia”, que Univision estrenó esta semana a las 8 p.m., hora del Este. En entrevista con People en Español, Díaz confesó que esta segunda parte es aún más profunda y aborda temas con los que se identifica personalmente.

“Yo me la pasé muy bien haciéndola. Me atrevo a decir que esta historia es todavía mejor que la primera en cuestión de los temas que abarca. Es más profunda”, compartió la actriz.

Aidé y Ariadne: paralelos entre la ficción y la vida real

La actriz de 39 años habló sobre las similitudes entre su vida como madre y su personaje Aidé.

“En la primera historia veía a una mamá con la que me podía sentir identificada en esta parte de culpa que nos da a las mujeres cuando somos profesionistas y exitosas, y cómo equilibrar tiempos familiares y laborales. Esa parte es compleja. A lo largo de estos años de ser mamá he aprendido a priorizar lo urgente y lo importante, siempre poniendo a mi hijo primero”, declaró Aridande Díaz.

La actriz también destacó cómo su personaje ha evolucionado gracias a la relación con Tino, interpretado por José Ron.

“Aidé ha aprendido a comunicarse mejor con sus hijos y a estar más cerca de ellos. Yo también he aprendido a valorar más los lados positivos de mi carrera y transmitirlo a mi hijo”, confesó la artista mexicana.

Familias reconstituidas y la ficción que se acerca a la realidad

La telenovela aborda el tema de las familias reconstituidas, y Ariadne reflexionó sobre cómo reaccionaría ante situaciones similares en su vida personal.

“Si llegara un hijo de una relación pasada de mi pareja, creo que le daría la bienvenida porque finalmente son hermanos. Lo importante es la comunicación, el respeto y los límites claros en la relación”, confesó Ariadne.

La actriz aseguró que, aunque nunca ha formado parte de una familia reconstituida, entiende los desafíos y la necesidad de establecer roles de manera natural para evitar conflictos.



Despedida emotiva tras dos años de grabación

Confesó que despedirse del personaje de Aidé y de todo el equipo de producción fue un momento difícil.

“Llevamos dos años como familia de ficción, muy cercanos. Acabar de grabar fue duro, un verdadero duelo. Esta segunda temporada la viví con más madurez y gratitud que la primera. Cada momento se siente valioso porque sabes que se va a acabar”, precisó.



La actriz resaltó el cariño que tiene por todos sus compañeros, desde actores hasta camarógrafos, maquillaje y vestuario, destacando la importancia del trabajo en equipo en la producción.

Ariadne Díaz y “Papás por siempre”: una historia más madura y profunda

Con “Papás por siempre”, Ariadne Díaz no solo retoma a Aidé, sino que aporta una perspectiva más madura y cercana a la realidad de muchas familias mexicanas. La telenovela sigue explorando temas actuales como la maternidad, la comunicación familiar y los desafíos de las familias modernas, consolidando el éxito de la saga que comenzó con “Papás por conveniencia”.

