Ariadne Díaz sorprende a Marcus Ornellas con un romántico mensaje por su cumpleaños

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se han coronado como una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del entretenimiento gracias a su postura alejada de las polémicas y apertura a dar vistazos sobre su relación de más de una década.

Prueba de ello es la más reciente hazaña en Instagram de la actriz, quien colocó una emotiva publicación de cara a la celebración de cumpleaños número 43 de su pareja. Para ello, abrió el baúl de los recuerdos y mostró una recopilación de sus mejores momentos en pareja, así como en compañía de su hijo Diego, de 9 años.

Asimismo, hizo una romántica reflexión en la que listó las cualidades que la enamoraron del galán de telenovelas: “Feliz cumple al one and only de mi vida, mi compañero de luchas y también de triunfos, a mi amigo fiel, mi motivador, el hombre que mostró que el amor y la paz van de la mano. ¡Feliz cumple al mejor papá que he conocido, presente, amoroso y con ganas de ser mejor cada día“, comenzó la artista.

Dentro de la dedicatoria, Ariadne Díaz rememoró que fue en esta fecha especial que dieron inicio a la historia de amor que se aproxima a cumplir una década: “Hace 10 años celebré contigo el primero juntos y entre tus ojitos y las canciones en portugués que me cantaste me di cuenta que ya no había vuelta atrás y que te quería en mi vida para siempre“, añadió.

Ariadne Díaz culminó su mensaje diciendo: “Te amo, ¡felices 43! Qué lleguen con todas las bendiciones que te mereces (…) Te amo muchísimo, te admiro, te respeto y es un honor caminar de tu mano y acompañarte a seguir cumpliendo años“.

Por su parte, Marcus Ornellas no dudó en expresar lo conmovido que lo dejaron las palabras de su pareja, por lo que respondió con su propia dosis de romanticismo en la sección de comentarios: “Te amo bebé”, sentenció.

