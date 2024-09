Ariadne Díaz y Marcus Ornellas reaparecen más enamorados que nunca

Mientras las especulaciones sobre una supuesta separación entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz siguen circulando en redes sociales, la parejita decidió dar cachetada con guante blanco a sus detractores y rompió los meses de falta de interacción en plataformas digitales con una tierna fotografía que desató furor. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue desde el perfil oficial de Instagram de la histrionisa que salieron a la luz un par de imágenes en las que los enamorados posan muy juntitos y sonrientes en una selfie con la que inmortalizaron uno de los logros del histrión brasileño.

Ariadne Díaz y Marcus Ornelas aclaran rumores de separación

Y es que el pasado dos de septiembre se estrenó el melodrama “El Precio de Amarte”, protagonizado por Marcus Ornellas junto a Scarlet Gruber, evento al que Ariadne Díaz acudió para mostrarle su apoyo al famoso.

“Mucho éxito HOY en el gran estreno de @elpreciodeamartetv estoy muy orgullosa de ti y te deseo a ti y a toda la producción lo mejor de lo mejor en este arranque. Te amo @marcusornellas“, escribió la histrionisa para acompañar el post con el que, una vez más, mandó a callar a los detractores que afirman que su relación concluyó.

Marcus Ornellas reacciona al reencuentro de Ariadne Díaz y su ex José Ron

Dicha indirecta no tardó en resonar dentro de las plataformas digitales, obteniendo la respuesta de fanáticos y uno que otro internauta que se mantenía al tanto de la ola de rumores.

“Que belleza de pareja, me toco conocerlos en un vuelo de Vancouver a la CDMX bellísimos y tu pequeño Diego un amor, bendiciones para tu hermosa familia”, “Votación por qué esta linda pareja sean los protagonistas de una telenovela”, “Ya decía yo que no podía ser, son una bonita familia y sólida” y “Amo esta pareja, no hagan caso a las malas vibras”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.