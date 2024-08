Ariadne Díaz y Marcus Ornelas aclaran rumores de separación 

A solo unos días de haber protagonizado una ola de dimes y diretes por una supuesta separación, la pareja conformada por los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han decidido salir a poner un alto a los rumores con un contundente mensaje.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que los famosos optaron por compartir un video en el que se le ve juntos mientras desestiman los rumores sobre una supuesta separación tras casi una década juntos.

“Y después de dos semanas lejos”, se le escucha decir a Ariadne Díaz antes de enfocar a su pareja, quien se encontraba a su lado. “Te extrañé mucho mi amorcito lindo”, añadió la famosa con una sonrisa de oreja a oreja.

El primero en hacer alusión al supuesto truene fue el galán de telenovelas, quien con su personalidad frontal no perdió oportunidad de demostrar que su relación va viento en popa: “De dónde salió que nos separamos supuestamente? Y no es mentira, nos separamos, pero por llamado. Yo que más quisiera que no se fuera de locación, pero pues se va. Así es”, declaró contundente.

Es así como las estrellas de la televisión desmienten lo dicho por el periodista Alejandro Zúñiga desde su canal oficial de Youtube, basándose en la nula interacción que ambos habían mantenido en redes sociales durante los últimos meses, así como los pocos avistamientos registrados.

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz dieron a conocer su romance en el año 2014, y desde entonces se han posicionado ante el público como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, y es que si bien han preferido no llegar al altar, han demostrado que su prioridad es el bienestar de su hijo Diego Ornellas.