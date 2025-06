Ariadne Díaz se pronuncia sobre supuesta infidelidad de Marcus Ornellas

El nombre del actor Marcus Ornellas encabeza los titulares debido a la difusión de un video que encendió los rumores de una supuesta infidelidad a su pareja, Ariadne Díaz. Es en medio de los dimes y diretes, que la actriz ha roto el silencio para revelar cuál es su postura al respecto.

De acuerdo con lo dicho por la protagonista de “Vencer la Ausencia” en entrevista con Televisa Digital, desconoce el origen de dicho video y no tiene intenciones de alimentar dichos señalamientos.

“Ni me digas, que ahorita ya acabé y me voy a ir a buscarlo. No, imagínate que ni lo he visto, así te la pongo. O sea, es que no, realmente no ando buscando eso, ni lo vemos, ni estamos al pendiente, así que no sé“, dijo contundente a las cámaras de la televisora.

Bajo esta misma tesitura, la estrella de la pantalla chica indicó que este tipo de rumores no son nuevos para su relación. Y es que no podemos olvidar que en 2024 se inició una ola de especulaciones de separación entre ella y Marcus a causa de su reencuentro con José Ron en el set de “Papás por Conveniencia”, novela que protagonizaron.

Con esto en mente, Ariadne Díaz desestimó que su relación con el histrión de origen brasileño se encuentre fracturada: “Nombre, si nos dedicamos a esto. Y es el pan nuestro de cada día que nos inventen chismes y todo, pero pues bueno, nada más”, sentenció.

Pero, ¿qué retrató el video de Marcus Ornellas que se viralizó en redes sociales y desató rumores de infidelidad? Según lo mostrado por medio del canal de YouTube “Kadra Paparazzi”, el brasileño habría sido captado tratando de coquetear con una misteriosa mujer en un centro comercial cuando Ariadne Díaz no se encontraba presente.

Aunque hasta el momento el famoso no ha emitido mensajes, las plataformas digitales se llenaron con opiniones divididas, asegurando que se está tratando de difundir una versión alejada de los hechos reales.

