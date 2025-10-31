Telemundo anuncia las grabaciones de su nueva telenovela: “Lobo, Morir Matando”

La nueva telenovela de Telemundo llevará por nombre “Lobo, Morir Matando”. Esta historia será de suspenso, según ha podido confirmar la televisora. Pero, ¿qué sabemos hasta el momento? Lo primero que ha develado la cadena es parte de su elenco, el cual estará liderado por Arap Bethke como Damián “Lobo” Rosales.

Con "Lobo, Morir Matando" reunimos a un elenco extraordinario para dar vida a una historia poderosa, llena de emoción, acción y grandes interpretaciones, que promete convertirse en una de las producciones más esperadas del año en Telemundo”, aseguró Javier Pons – Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios.

Junto a él estarán: Fátima Molina, Angélica Celaya, Alejandro de la Madrid y Roberto Romano, además de la talentosa actriz infantil Camille Mina como Renata, la niña inocente en el centro de esta intensa trama de redención, traición y supervivencia. El elenco también cuenta con figuras como Marjorie de Sousa, Eduardo Yáñez, Gabriel Porras, Ofelia Medina y Dominika Paleta.

¿Quién es “Lobo” Rosales?

En esta nueva serie, basada en el libro “Morir matando” de F.G. Haghenbeck, la vida de “Lobo” Rosales, un ex-detective marcado por su pasado, da un vuelco inesperado cuando se convierte en el protector de Renata, la hija de la mujer que una vez amó, tras un atentado que la dejó huérfana. Obligado a huir hacia la frontera para ponerla a salvo y reunirla con su único familiar vivo, Lobo descubre que la niña guarda la clave de una fortuna oculta que muchos están dispuestos a matar por encontrar.

Telemundo destapa elenco de lujo para su nueva serie “Lobo, Morir Matando”, actualmente en producción en méxico. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Es un drama vibrante, lleno de suspenso y emoción, que mantendrá al público atrapado cada noche", detalló Javier Pons – Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios.

Conozcamos a los villanos

Tras ellos va Cruz (Alejandro de la Madrid), un político corrupto que envía a su mejor arma: Antonia Lazo (Fátima Molina), una cazadora implacable con un pasado íntimamente ligado a Lobo. En medio de la persecución, los sentimientos enterrados entre Lobo y Antonia resurgen y la pasión se convierte en la única vía de redención. Juntos, deberán decidir entre traicionarse o salvar lo único puro que les queda: Renata.

