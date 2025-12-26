Así van los besos entre Doménica Montero y Luis Fernando

Doménica siempre ha dicho que Luis Fernando le parece una bestia, mientras que él asegura que preferiría besar a su caballo que besarla a ella. Sin embargo, al día de hoy, los protagonistas de esta historia ya llevan al menos cuatro besos, en los que han demostrado que química hay y pasión también.

En la más reciente conversación, Doménica le ha pedido disculpas a Luis Fernando por no saber reconocer el dolor en otras personas, en esta ocasión en él mismo. El hacendado perdió no solo a su esposa, sino también a su hijo. Y aunque no va por esta historia pregonando su dolor, Doménica, que vive sus propios traumas y complejos, no estaba abierta a poder ver el sufrimiento de otros, porque el suyo la tenía tan asfixiada como ciega.

En su encuentro en la iglesia, ambos pudieron verse con nuevos ojos, escucharse tal vez por primera vez. Y al mismo tiempo dejar entrever que ambos están empezando a sentir mucho más de lo que eran capaces de admitir al principio.

La historia nos está llevando a un momento interesante entre esta pareja, pero habrá que esperar porque Kiara ha puesto los ojos en Luis Fernando y no está dispuesta a perderlo en manos de su prima. Sobre todo porque esta lleva semanas diciendo lo mucho que no lo soporta y lo mucho que lo odia en todos los sentidos de la palabra.

