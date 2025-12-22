Público de “Doménica Montero” celebra la actuación de Angelique Boyer

La telenovela “Doménica Montero” ha logrado capturar la atención del público hispano. A tal punto que en las redes sociales son muchos los que alaban la capacidad actoral de Angelique Boyer, su protagonista. Aplaudiendo la capacidad que tiene para comunicar emociones tan complejas.

Al inicio de la historia es fácil apreciar a una Doménica tranquila, sosegada, dueña de sus emociones. Si no confiada, sí con la capacidad de apreciar la bondad en otros. Precavida, pero no al punto de cerrarse las puertas a sentir libremente, a dejarse sorprender.

Lastimosamente, se enamoró de la persona equivocada, un hombre con la fachada perfecta como para bajar la guardia. Un hombre en apariencia sensible y susceptible al dolor y la pérdida. Un embaucador, de primera.

Todos esos rostros, emociones y matices los acompaña perfectamente Angelique Boyer, quien, tras la traición que vive su personaje, este se vuelve hermético, intransigente, desconfiado, amenazante. Está rota por dentro, con tanto odio y rencor por el daño que le hicieron que simplemente no logra encontrar paz.

La primera Doménica que nos presenta esta historia se habría sentido cautivada por Luis Fernando, pero la versión “la abandonada” lo único que percibe. Es un atisbo de atracción, porque la belleza de este salta a la vista, de buenas a primeras.

Los comentarios del público ante sus actuaciones, repito, no se han hecho esperar. En YouTube estos son algunos de los comentarios que se pueden leer: “Una gran telenovela, con razón está arrasando en rating en Estados Unidos, es que es adictiva. Una gran producción, con grandes actores. Fascinado con Dominica Montero”. Otros agregan: “Después de tantos sinsabores con Los Hilos del Pasado, llega esta excelente producción”.

Y así podríamos seguir enumerando otros tantos como este: “Me encanta la pareja de Doménica y Luis Fernando. ¡Grandes actores los dos! Definitivamente, la experiencia no se improvisa”.

