Doménica Montero y su química con Luis Fernando conquista al público de Univision

“Doménica Montero” está conquistando los corazones del público televidente y, muy probablemente, además de por la forma en la que nos están contando esta nueva versión, también tiene que ver con la química que tenemos entre los personajes que interpretan Angelique Boyer y Marcus Ornelas. ¡El público lleva mucho tiempo esperando por este par como protagonistas de telenovela!

El primer encuentro de Doménica y Luis Fernando fue como se esperaba, explosivo y nada romántico. Sin embargo, con el pasar de los capítulos, poco a poco el director nos va regalando más momentos de ellos juntos. Y por alguna razón, aun cuando las conversaciones entre ellos son serias y bastante subidas de tono por la agresividad de Montero, los ojos y las sonrisas coquetas de Luis Fernando conquistan al público y fastidian a Doménica.

Poco a poco, entre ellos van surgiendo más momentos que les permiten ir conociéndose y, aunque Luis ya sabe las razones por las cuales Doménica es tan arisca, ella aún no conoce el dolor que su vecino guarda en el corazón. Tal vez, cuando ella sepa todo lo que él ha tenido que sufrir, su escudo baje un poco y el público televidente está esperando ese momento con ansias.

Porque más allá del dolor, Luis Fernando en la piel de Marcus Ornelas es un hombre alegre, sonriente, cariñoso, con carácter, pero sobre todo con una coquetería que probablemente ni él mismo pueda controlar.

Esta telenovela de Univision se transmite de lunes a viernes en el horario de las 9 PM/8 PM C. Junto a Ornelas y Boyer, también hay un elenco de lujo constituido por: Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Alejandro Ávila, Nuria Bages, Alejandro Tommasi, Veronica Merchant, Arleth Terán, Paola Toyos, Gaby Mellado, José Manuel Rincón, Gonzalo Peña, Fermín Martínez, Néstor Rodulfo, Regina Villaverde. Con las participaciones de: Ana de Villa, Graco Sendel, Javier Ponce, Daniela Cordero, María de Villa, Boris Duflos, Ivan Ochoa, Javo Benitez, Renata Rivas, Olivia Duflos, Ligia Uriarte y Alejandra Robles Gil, entre otros.

