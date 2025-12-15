UNIVISION: “Doménica Montero” en su noche de estreno posiciona a la cadena en el primer lugar de audiencia

La telenovela “Doménica Montero“ en su noche de estreno alcanzó un total de 2.1 millones de Televidentes Totales 2+, según confirmó la cadena Univision, con información de Nielsen Big Data Plus Pane.

Esta historia es una producción ejecutiva de Carlos Bardasano y se basa en la historia original de Inés Rodena y Caridad Bravo Adams. El público hispano ha visto esta historia en dos ocasiones previas con nombres como “Soy tu dueña” y “La dueña”.

En esta ocasión, la trama cuenta con protagonistas como Angelique Boyer y Marcus Ornellas, quienes nos expondrán una trama de amor y traición ambientada en los majestuosos paisajes de Puebla.

Según la cadena, la telenovela terminó su primer episodio como el programa número uno de toda la televisión durante el horario estelar con hispanos en EE. UU. entre televidentes 2+ y adultos 18-34. Se ubicó en el segundo lugar en el grupo demográfico de Adultos Hispanos 18-49 en EE. UU., solo detrás de “NFL Regular Season” de ESPN.

“Doménica Montero” superó a “Dinastía Casillas”

Nielsen Big Data Plus Panel ha confirmado que el estreno de esta historia posicionó a Univision como la cadena número uno en español a las 9 p.m., superando a “Dinastía Casillas” de Telemundo en un enfrentamiento directo por doble dígito entre Televidentes 2+, Adultos 18-49 y Adultos 18-34.

Además, el sólido debut impulsó a Univision a finalizar en primer lugar en la televisión en español durante toda la noche con ventajas de audiencia de doble dígito sobre Telemundo entre Televidentes 2+ (+35% de ventaja), Adultos 18-49 (+39% de ventaja) y Adultos 18-34 (+89% de ventaja).

“Doménica Montero” es actualmente el estreno de novela en primetime con mayor rating en Univision en el 2025 entre Televidentes 2+ y Adultos 18-34, así como el segundo con mayor rating entre Adultos 18-49.

