Final de “Los hilos del pasado” de Univision conquista a los televidentes hispanos: lideran el rating

El final de “Los hilos del pasado“, telenovela de TelevisaUnivision fue altamente conmovedor, con escenas que nos hicieron llorar y entender el gran amor que una madre siempre le profesará a su hija. Esta historia más allá de contarnos la historia de amor de los protagonistas, nos expuso un amor que no le teme a la muerte, si el sacrificio es por el ser engendrado en las entrañas de una madre.

El drama estelarizado por Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Bárbara López, David Zepeda y Emmanuel Palomares conquistó a los televidentes hispanos, dándole a Univision el primer lugar en el prime-time.

La cadena nos ha compartido los indices de audiencia. Y en efecto los números entregados reflejan que Univision logró el primer lugar en español en el horario de las 9 p.m. a 11 p.m. con ventajas de audiencia de doble dígito sobre Telemundo entre los Televidentes Totales 2+, Adultos 18-49 y Adultos 18-34.

También superó a toda la programación estelar de Telemundo, que consta de “Exatlón S10,” “Dinastía Casillas,” y “Lejos de Ti,” entre todos los grupos demográficos clave.

El programa se ubicó entre los 3 programas más vistos en toda la televisión en horario estelar, clasificándose en un segundo lugar entre adultos 18-34 y en el tercer lugar entre adultos 18-49.

El final además posicionó a Univision como la cadena número dos durante la franja horaria de 9 p.m. a 11 p.m., superando a CBS, NBC, FOX, The CW, Telemundo y todas las cadenas de cable entre Adultos 18-49 y 18-34.

Durante toda la noche, Univision fue la cadena de habla hispana número uno, superando a Telemundo por doble dígito entre televidentes totales 2+ (ventaja de +51%), adultos 18-49 (ventaja de +49%) y adultos 18-34 (ventaja de +34%).

Fuente: Nielsen, Panel Big Data Plus NPM (12/05/2025) viernes 8:00 pm-11:00 pm, cadenas con publicidad, Live+SD.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· ‘Doménica Montero’ ya tiene fecha de estreno en Univision: 8 de diciembre a las 8PM/9C

· Telemundo anuncia las grabaciones de su nueva telenovela: “Lobo, Morir Matando”

· “Papás por siempre”: Ariadne Díaz habla de maternidad, familias reconstituidas y su personaje Aidé