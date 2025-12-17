¿”El Chacorta” podrá con la ira de Ismael en “Dinastía Casillas?

“El Chacorta” tiene en su mente un enemigo clave y su nombre es Ismael Casillas. Mientras que nosotros, el público, sabemos que en la mente de Víctor todo está errático, ni Ismael ni “Chacorta” son conscientes de todo esto aún. Sin embargo, la línea que los une se está tensando demasiado, a tal punto que la violencia se puede percibir en el aire.

La mirada de Ismael se ha vuelto más profunda y lacerante; tiene deseos de hacer daño y de cobrarse todo el sufrimiento que aún lo corroe por el daño que le han causado a su familia. La huida de Laura, llevándose a sus hijos, solo ha hecho que el filo de la venganza literalmente se precipite un poco más.

Ismael ante los movimientos del “Chacorta” ha logrado lanzar una daga al centro de los planes, porque Laura no sabía que el hombre al que se había entregado como salvación no era otro más que Victor Casillas, el hombre que busca matar a Ismael y a toda su familia por una venganza creada por el general Cifuentes.

Principalmente, espero que todo esto desate de verdad todo lo que llevamos esperando desde hace mucho tiempo, y es que el anuncio de la guerra en la Dinastía Casillas parece que no termina de despertar, ni de armarse. Y son muchos los que quieren ver el mundo arder y pareciera que solo estamos frente al “abre bocas” previo al caos.

Es importante tensar la cuerda dentro de la historia, pero no a tal punto que nunca la ves reventarse. La tensión se tolera, se acepta y se entiende hasta cierto punto, pero cuando lo que esperas nunca llega, el público también se cansa, se aburre y decide cambiar de canal. Esperemos que en “Dinastía Casillas” lo que tanto se ha anunciado llega su punto de fricción y veamos las escenas de acción que tanta falta hacen en medio de tantas escenas de tensión.

