Luis Fernando rechazó la gran oferta de Doménica Montero

En la telenovela “Doménica Montero” pasa cada cosa. Para empezar, entre ella y Luis Fernando poseen una colección de malentendidos que la han llevado a ser injusta con él. Al punto que, por la misma razón, este no solo no la soporta, sino que se niega a negociar con ella, pese a que haciéndolo saldría de todos sus problemas.

De momento parece que no hay forma de que ambos encuentren un punto medio; al contrario, en cada encuentro saltan chispas y terminan enfrentados sin posibilidad de reconciliación.

Y aunque en ocasiones ambos han podido ver las bondades del otro, reflejadas en acciones específicas con respecto a otros, como la injusta aprehensión de Pedro. Tras la cual tanto Doménica como Luis Fernando unieron fuerzas para buscar justicia.

Ahora, el enfrentamiento es tal que Montero está decidida a lograr que su hacienda sea la más rentable del estado, y no le importa pasar por encima de Luis Fernando si este se opone a venderle su propiedad. Para Doménica está claro: él quiere evitar problemas con ella, entonces este tiene que venderle su hacienda, para que sus caminos dejen de cruzarse constantemente.

Sea como sea, parece que por ahora el romance está fuera de la conversación. Tal vez las cosas cambien la próxima semana, pero por ahora, toca verlos como rivales e incluso como enemigos. No te pierdas esta historia de lunes a viernes en el horario de las 9 p.m. de Este / 8 p.m. del Centro, por Univision.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· ¿”El Chacorta” podrá con la ira de Ismael en “Dinastía Casillas?

· Doménica Montero y su química con Luis Fernando conquista al público de Univision

· UNIVISION: “Doménica Montero” en su noche de estreno posiciona a la cadena en el primer lugar de audiencia