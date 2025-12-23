El personaje de “Pedro” en “Doménica Montero” cautiva los corazones del público hispano

Pedro es un personaje dentro de la telenovela “Doménica Montero”, interpretado por el actor Graco Sendel. Su interpretación le ha permitido al público hispano conocer a un hombre joven, limitado por su pobreza en cuanto a conocimientos y educación, pero con una personalidad robusta y una nobleza de corazón que le sobrepasa por los poros.

Hasta hoy, cada una de sus apariciones ha causado sensación en los televidentes, que no se limitan a ver en él a un hombre guapo, sino a un joven que con cada palabra, acción y mirada te transporta a la nobleza que lleva dentro. A la aspiración que de manera honesta quiere alcanzar y a la necesidad de ser visto sin imponerse por sus humildes circunstancias. Él es bueno porque sí, no porque deba. Es noble porque sí, no por apariencia. Es bondadoso porque sí, no porque pueda sacar provecho de ello.

Graco es hijo del actor Sergio Sendel, pero aunque muchos lo sospechaban por el apellido o lo sabían porque siguen al mundo del espectáculo, nadie le aplaude por ser el hijo de, sino por su capacidad como actor que le ha dado para comunicar, transmitir y sobrepasar la pantalla televisiva.

En la historia, creemos que Pedro podría ser el medio hermano de Luis Fernando, y la manera tan natural y divertida en la que se relacionan dentro de la historia nos permite ver que ambos comparten esa misma vena bondadosa, amorosa, agradecida que los une como hermanos.

Como televidentes, esperamos que el día que la verdad salga a la luz, el personaje de Graco no cambie, porque no debería perder su verdadera esencia solo por conocer su origen.

“Doménica Montero” es una telenovela que se transmite de lunes a viernes por Univision, en el horario de las 8PM / 9PM C.

