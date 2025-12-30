¿Kiara va por Luis Fernando y Doménica Montero sufre por su nuevo amor?
Luis Fernando ama a Doménica, pero Kiara no está en labor de aceptarlo...
Nuestra historia de amor se complica antes de empezar. ¡Besos van, besos vienen, pero Kiara interviene! Mientras Luis Fernando está claro en su amor por Doménica Montero, Kiara se planta frente a su prima para decirle que ella está enamorada del hombre que Doménica describe como una “bestia”. Sin saber que entre ellos las cosas ya pasaron a un nivel muy diferente, en donde la atracción que sienten aviva la pasión y así mismo les crece el amor.
Doménica, por su parte, no sabe qué pensar. Cree que Luis Fernando está jugando con las dos y por eso decide hacerse a un lado. Mientras que Luis Fernando habla claro con su madre para hacerle ver que el amor volvió a su vida, más por Kiara que por Doménica.
El ranchero tiene claros sus sentimientos y está dispuesto a dejárselos en claro a cualquiera, tanto a Doménica como a la mismísima Kiara, que no va a detenerse hasta tenerlo.
Pero ojo, que Kiara es culpable de muchas atrocidades, pero tiene la forma de enredarlo todo a modo de dejar a Doménica como culpable de sus fechorías. Kiara es una “niña mimada”; con sus ojos dulces y sonrisa inocente convence a muchos de que sus intenciones siempre han sido no solo honestas, sino también desinteresadas. Cuando la verdad es mucho más oscura de lo que se imaginan.
Ahora solo resta esperar y ver cuántos capítulos de paz y amor lograremos tener en donde Doménica y Luis Fernando disfruten de su amor sin que Kiara los separe. Esperemos que lo que aún no empieza en forma se termine en menos de dos episodios, porque la verdad como televidentes merecemos ver más amor entre Doménica y su “bestia” favorita.
