Pedro se impone ante Genaro en “Doménica Montero”

Pedro es el medio hermano de Luis Fernando en la historia de la telenovela “Doménica Montero“. Sin embargo, y aunque ellos aún no lo saben, dentro de la historia ya los une la simpatía y los negocios. Este ahora trabaja mano a mano con su medio hermano en la hacienda y dejó de ser un simple peón.

Abandó el rancho de Doménica y esta quiso pagarle lo que nunca se le otorgó dentro de “La Abandonada”. La remuneración le dio el capital suficiente para hacerse socio de Luis Fernando y ahora, más que nunca, tiene más poder y una posición superior a la de Genaro, el hombre que durante años los explotó y humilló en la hacienda de Doménica.

Recordemos que durante años Genaro vivió no solo como el capataz de la misma, sino también como el terrateniente de una hacienda que nunca le perteneció, pero como la familia de Doménica no la utilizaba ni la visitaba, con falta de patrón, hasta las ratas hacen fiesta.

En el siguiente video de Univision Famosos se puede apreciar esta escena en donde Pedro se impone ante Genaro, restregándole su nuevo título y el trabajo que está haciendo por adquirir no solo experiencia, sino también educación.

En esta historia, los papeles de Genaro Peña recaen en Brandon Peniche y el de Pedro en la piel del joven actor Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel.

