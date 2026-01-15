“Hermanas” actualiza su fecha de estreno en ViX, para el 20 de febrero

“Hermanas, un amor compartido” es la telenovela de TelevisaUnivision que la televisora estrenará en su plataforma de streaming ViX, cuya fecha de estreno se ha actualizado para el 20 de febrero del presente año. Mientras que su estreno en Univisión estará disponible hasta el 17 de marzo.

La historia, como ya te contamos previamente, será protagonizada por: Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jauregui.

Junto a ellos también estarán: Guillermo García Cantú, Luz María Jeréz, Juan Carlos Barreto, Eugenia Cauduro, Rossana Nájera, Zaide Silvia Gutiérrez, Chucho Ochoa, Alejandro Camacho, Margarita Magaña, Daniel Gama, Adriana Montes de Oca, Gema Garoa, Michelle Pellicer, Ana Tena, Tristán Maze, Sebastián Poza y contará además con la actuación especial de: Diana Bracho.

Danna García protagoniza esta historia junto a Adriana Louvier, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jauregui. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

La historia

Según explica TelevisaUnivision, Rebeca y Mónica “construyen una relación sólida basada en la unión y el apoyo incondicional, a pesar de tener personalidades completamente opuestas”. Son hermanas, pero tienen el justo derecho de ser diferentes.

Lamentablemente, “crecen en un entorno familiar atravesado por la culpa, la pérdida y el sacrificio, circunstancias que las obligan a madurar antes de tiempo y a desarrollar una fortaleza poco común“. En este proceso, se ven impulsadas por su madre y logran formarse profesionalmente; sin embargo, no todo en la vida sale como lo planeas, y es aquí donde la historia cambia, y las hermanas, pese a confiar la una en la otra, terminan enfrentadas, por un amor que las une, pero las separa al mismo tiempo.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Telemundo celebra el regreso de “Sin senos sí hay paraíso”

· Hablemos de “Hermanas”, la telenovela que TelevisaUnivision estrenará por ViX

· Danna finalmente aclara si volverá a las telenovelas dando vida a ’Teresa’