“Doménica Montero” se llevó el rating del primetime de Univision el día de su gran final

La telenovela “Doménica Montero” de Univision vivió su gran final el pasado 17 de febrero, en el horario de las 9 PM, hora del Este. Vale aclarar este punto, porque ese día Telemundo vivió el gran estreno de “La Casa de los Famosos 6“, el cual empezó a las 6 PM, también hora del Este.

Ambos proyectos tuvieron mucho éxito en la comunidad hispana. Tanto el final de la telenovela como la apertura del reality sumaron puntos de rating altísimo. Ahora bien, en el caso de “Doménica Montero”, este cautivó a la audiencia en su horario estelar, alcanzando a 2.6 millones de televidentes totales 2+ que sintonizaron toda o parte de la emisión de una hora.

La telenovela de TelevisaUnivision contó con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer y Marcus Ornellas; y el final de su historia de amor promedió 1.8 millones de televidentes totales 2+, marcando la emisión con mayor audiencia en toda la exitosa trayectoria de la telenovela. El final se posicionó como el programa n.º 1 de toda la televisión durante el horario estelar entre los hispanos de EE. UU. en televidentes totales 2+, adultos 18-49 y adultos 18-34.

Esta producción contó con un elenco estelar que incluyó a las actrices Scarlet Gruber y Verónica Merchat, entre otros. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: Televisa

¿De qué se trató esta historia?

Según su sinopsis, “Doménica Montero” es una respetada empresaria y filántropa que el día de su boda se vio plantada frente al altar. Después de esta traición, que supuso además una humillación pública descomunal para ella, Doménica decidió cerrar sus filas y así mismo su corazón.

Se marchó de la ciudad en busca de paz. Básicamente, de un escondite que le permitiera lamerse las heridas en silencio y a solas. Llegó a la hacienda de su familia en Puebla, donde eventualmente conoció a Luis Fernando, un vecino también atormentado por un pasado doloroso: la muerte de su esposa y la muerte de su bebé no nacido.

La producción basó esta historia en el escrito de Inés Rodena y Caridad Bravo Adams, exploró su explosiva relación marcada por el orgullo, disputas de tierras y el deseo compartido de una segunda oportunidad en la vida, según explicaron mediante un comunicado de prensa.

