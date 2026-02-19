Hablemos de los primeros episodios de “Lobo, morir matando”, la telenovela de Telemundo que no te puedes perder

La nueva telenovela de Telemundo “Lobo, morir matando” es una historia que no solo merece ser contada, sino que está siendo interpretada con el respeto y con el profesionalismo requerido. Lo que estamos viendo en pantalla, con dos capítulos emitidos hasta el día de hoy, pertenece a la pluma de F.G. Haghenbeck, cuyo libro lleva por nombre “Morir matando”.

En pantalla contamos con las actuaciones de Arap Bethke, junto a Fátima Molina, Angélica Celaya, Alejandro de la Madrid, Roberto Romano y Camille Mina.

Todo el elenco que conforma esta telenovela ha realizado un trabajo digno de resaltar, sobre todo porque cada uno ha sabido equilibrar su energía con la intención del resto de historias a las que su personaje ataca. Ningún actor parece estar por encima de nadie, ni en diálogos ni en energía. Lo que permite que todo lo que vemos se disfrute de principio a fin.

Hay, desde luego, interacciones que son más enérgicas que otras, pero los niveles están balanceados a la perfección, porque se entienden las pausas. Son necesarias para reconocer la versión que estamos viendo de cada uno.

Ojo con estos personajes.

Lobo, por ejemplo, personaje al que le da vida Arap, es un hombre meditabundo, malencarado, marcado por las decepciones de la vida y por una realidad que tal vez habría preferido no conocer. Un hombre que decidió dedicarse a la justicia, que aparentemente probó la amargura de saber que esta realmente no existe, dentro del sistema judicial que él juró defender.

Es un hombre que perdió el amor y que ahora debe cargar con las consecuencias de la mujer que un día dijo amarlo y terminó casándose con otro.

El personaje de Alex de la Madrid es una verdadera delicia. Imperfecto en todos los sentidos. Opresor en varios. Calculador en todo lo que hace y dice. Explotador y sin atisbo de piedad. Creyente de sus propias mentiras. Experto en construir una realidad que justifique su proceder, dueño además de una sonrisa que parece honesta, noble y sobre todo afable. La máscara perfecta para esconder al monstruo que hay detrás.

Dante en la piel de Roberto Romano… Me atrevo a decir que este es el mejor personaje que le he visto. Y esto que nos ha dado varios con matices poderosos. Pero aquí vemos a un hombre al que le pertenecen muchas máscaras. Que sabe esconder su monstruo, pero que late en cada vena de su ser. Encantador cuando debe. Intimidante cuando lo necesita y aterrador cuando se olvida de refrenarse. Ojo con este personaje que físicamente llegó a sus manos en el momento indicado.

Las interpretaciones de los personajes de Antonia y Adela, en manos de Fátima Molina y Majo Pérez, son enriquecedoras. Su amistad y la calma que se percibe en ellas cuando están juntas permiten, por ahora, verdaderos descansos en medio del caos. Sabemos que podría no durar mucho, pero la paz con la que sus presencias fueron introducidas en los primeros episodios nos habla del balance. Y también nos permite ansiar más de lo que vendrá de ellas.

La historia

Esta producción de Telemundo nos deja frente a un poderoso thriller de acción centrado en Lobo Rosales (Arap Bethke), un exdetective cuya vida cambia tras un hecho trágico que lo obliga a proteger a Renata, la hija de la mujer que alguna vez amó. Mientras huyen a través de la frontera, ambos forjan un vínculo improbable que pondrá a prueba los límites de la lealtad, el amor y la redención.

No te la pierdas de lunes a viernes por Telemundo en el horario de las 10 PM/9C.

