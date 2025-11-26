Martha Higareda relata el momento paranormal que vivió en la recta final de su embarazo

Martha Higareda, actriz que el pasado 18 de noviembre anunció el nacimiento de sus gemelas, retomó su conducción en el podcast “De Todo un Mucho”, y para ello recordó una escalofriante experiencia vivida apenas unas semanas antes de convertirse en madre. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con la protagonista de “No Manches Frida”, todo ocurrió en plena grabación de un episodio de su programa digital junto a Yordi Rosado, específicamente aquel en donde abordaron el tema de los sueños con personas fallecidas.

Y es que durante la charla, sus pequeñas comenzaron a mostrarse muy “alteradas” dentro de su vientre. A la par de dicho sentimiento, diversos aparatos electrónicos y su equipo de filmación comenzó a presentar fallas.

“Sí, estuvo cañón lo que pasó en ese episodio. (Martha) se empezó a sentir muy incómoda con el tema (…), me empezó a escribir: ‘Oye no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal’“, expuso su compañero Yordi Rosado en una nueva entrega de su podcast.

Sin embargo, las extrañezas no terminaron ahí, ya que en los días posteriores a la filmación empezó a notar una fuerte pestilencia en su casa, sumado a la presencia de moscas en una habitación específica.

Tras llamar al fumigador y no obtener el resultado deseado, recurrió a ayuda espiritual: “Ahí fue donde yo dije ‘necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar’ (…) Mira la cruz que tenemos aquí, está porque yo ya la puse ahí. Dije: ‘Ah no, esto no me vuelve a pasar’. Tengo un Cristo bendito y exorcizado”, dijo para finalizar.

Afortunadamente, este último recurso funcionó y desde entonces se encarga de proteger su hogar y espacio de trabajo en caso de abordar temas paranormales dentro de su show en YouTube.

