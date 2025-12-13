Martha Higareda reaparece y conmueve al compartir su vida como mamá primeriza

Martha Higareda, una de las actrices mexicanas más queridas del cine, ha reaparecido en redes sociales para compartir un vista íntima de su nueva vida como mamá de gemelas, así como los preparativos para celebrar su primera Navidad como madre.

Aunque la actriz se había mantenido alejada de las plataformas digitales, recientemente volvió a acaparar la atención gracias a un emotivo video compartido por su esposo, el conferencista y empresario Lewis Howes.

Martha Higareda vive su faceta más especial: la maternidad



En el video compartido, Lewis Howes narra cómo transcurre su rutina diaria combinando sus roles como padre, esposo y empresario.



El video inicia con una escena matutina junto a Martha Higareda, quien aparece relajada, de buen ánimo y con una actitud positiva mientras comienzan el día juntos.



Tras cumplir con sus compromisos profesionales, Howes regresa a casa para apoyar a la actriz en las labores del hogar, especialmente en el cuidado de sus gemelitas, quienes tienen apenas unas semanas de nacidas.

Una escena llena de ternura y amor familiar

Aunque el rostro de las bebés no se muestra por completo, el video deja ver algunos momentos sumamente tiernos.



Uno de los más comentados ha sido cuando Martha Higareda y Lewis Howes preparan a sus hijas para dormir, leyéndoles cuentos: ella en español y él en inglés, lo que deja ver la intención de brindarles una educación bilingüe desde sus primeros días de vida.



Al natural, con ropa cómoda y una gran sonrisa, la actriz de No manches Frida se mostró auténtica y luminosa, conquistando a sus seguidores en lo que muchos ya consideran el mejor papel de su vida: el de mamá.

La primera Navidad de Martha Higareda como mamá

Una vez que las pequeñas se quedan dormidas, la pareja disfruta de un momento de calma mientras decoran su hogar con adornos navideños. Sin duda, esta Navidad será muy especial, ya que será la primera que celebren como padres.

El nacimiento de las gemelas y los momentos difíciles

Fue el pasado 18 de noviembre cuando Martha Higareda y Lewis Howes anunciaron el nacimiento de sus gemelitas, cuyos nombres aún no han sido revelados. En ese momento, el empresario compartió un mensaje en el que reveló que durante el parto hubo algunas complicaciones de salud tanto para la actriz como para una de las bebés.

“Gracias a Dios Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien…”, escribió Howes.

Desde entonces, la pareja ha recibido múltiples muestras de cariño por parte de fans y colegas del medio artístico.

Sigue leyendo: