Omar Chaparro habla de los problemas de salud de Martha Higareda tras el parto de sus gemelas

El actor mexicano Omar Chaparro se ha sumado a la ola de mensajes de apoyo en favor de Martha Higareda. Esto luego de que la estrella de la pantalla grande revelara haberse enfrentado a fuertes problemas de salud derivados de la preeclamsia.

En un encuentro reciente con la prensa, el presentador de “¿Quién es la Máscara?” se pronuncio sobre la situación de su ex compañera de escena en “No Manches Frida”, afirmando que si bien no ha podido visitarla por compromisos laborales, se encuentra al tanto de la evolución de su salud.

“Sé que fue un proceso poco fácil, complejo, tú lo sabes, cualquier embarazo cuando son dos, y era su primer embarazo“, dijo ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

A pesar de intentar mantener los detalles de su recuperación fuera de los reflectores, Omar Chaparro aseguró que Martha Higareda y su esposo se mantienen enfocados en la alegría por la llegada de sus hijas, así como los aprendizajes que la faceta de papás primerizos ha traído consigo.

Martha Higareda y la experiencia cercana a la muerte que vivió

Fue el pasado 16 de diciembre cuando la actriz compartió su testimonio cercano a la muerte luego de convertirse en madre de sus gemelas. Con un conmovedor post desde su cuenta de Instagram, la histrionisa relató que vivió complicaciones en su salud como resultado de un diagnostico de preeclamsia.

“Mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, detalló la conductora del podcast “De todo un mucho”.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, añadió la estrella.

Afortunadamente, su equipo médico y el apoyo de su familia la ayudaron a salir adelante: “Gracias a mi esposo, nuestra familia y amigos que fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Julio César Gil y las nanas. Sé que Dios y el Rosario que salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, finalizó.

