Omar Chaparro fue operado de emergencia tras sufrir una lesión en pleno rodaje

El nombre del actor Omar Chaparro se volvió tendencia en redes sociales luego de reaparecer desde la camilla de un hospital tras haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia por una lesión en el set de filmación de su nueva cinta. ¿Cuál es su estado de salud? Sigue leyendo para enterarte.

Vaya susto se llevaron los fanáticos del conductor de “¿Quién es la Máscara?” tras el surgimiento de la imagen en la que se le ve con semblante serio y en pleno proceso de recuperación desde el nosocomio.

Fue dentro de la descripción de su post en Instagram que Omar Chaparro aclaró las dudas de su comunidad digital y confirmó que su “visita” al quirófano se dio como resultado de una caída en pleno set de filmación que afectó seriamente su rodilla.

“Estrenando rodilla, gajes del oficio pero valió la pena la escena. No se pierdan “Venganza” en cines el 26 de febrero“, escribió haciendo recurso de su humor para restar gravedad a la situación ocurrida en plena producción de su nueva cinta de acción.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara con decenas de mensajes de apoyo para el histrión, no solo por parte de su fandom, sino también de aquellos amigos que ha forjado a lo largo de su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Tal fue el caso de iguras como Cecilia Galliano, Ana Bárbara, Eugenio Derbez, Tatiana, Marco Antonio Solís, Adrián Uribe, Diego Torres y Anahí, con quien comparte escena en la más reciente temporada del reality de Televisa “¿Quién es la Máscara?”.

“Hombre de acero recupérate pronto”, “Enviándote un abrazo telepático”, “Te prometo que iré al cine a ver la película Venganza. Que bárbaro ¡Te rifaste!” y “Cuando haces con pasión lo que amas, hasta los accidentes saben a gloria”, son algunas de las palabras de aliento que recibió.

Por su parte, Omar Chaparro optó por “calmar las aguas” con otro mensaje en el que dejó ver que si bien la situación fue de cuidado, su humor y actitud positiva se mantienen intactos: “Me troné la rodilla jugando a ser Rambo”, detalló.

