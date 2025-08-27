Esposa de Omar Chaparro ventila que el presentador le fue infiel con una fan

El presentador mexicano Omar Chaparro se convirtió en noticia hace unas horas por unos comentarios que hizo su esposa en un podcast, donde reveló que el también comediante le fue infiel.

Lucy Ruiz de la Peña, mejor conocida como “La Mojarrita”, habló sobre este tema en una conversación que tuvo con Adriana Gallardo en el podcast ‘ChingonaMente’, en donde detalló lo mal que la pasó cuando se enteró de la existencia de una tercera persona en su relación.

De acuerdo a su testimonio, se enteró de la infidelidad cuando ella estaba de vacaciones de Semana Santa con sus hijos en una casa de campo, mientras que Omar se fue con sus amigos del club de motos.

“Me escribe una conocida y me dice: ‘Me está presumiendo una amiga de que está muy emocionada de que va a salir con Omar’. Me regresé antes a la ciudad y llega él de su viaje. Lo acortó”, detalló “La Mojarrita”.

Tras descubrir al padre de sus hijos en la movida, y de que el mundo se le venía encima, “La Mojarrita” decidió confrontar a Omar y le hizo saber que estaba enterada de lo que hizo de su viaje, pero quería escucharlo de su propia voz.

“Es una fan, pero te prometo que ya sabes”, le dijo el también actor titubeante.

A pesar de lo duro que fue para ella saberse engañada, con el tiempo Omar le pidió perdón y ella lo aceptó, confiando de que una situación similar no se volviera a repetir.

“Me dijo: ‘¿Sí me vas a perdonar? Perdóname ya’. Entonces dije; ‘Ya basta. ¿Cuánto tiempo voy a seguir jalando?’”, se cuestionó ella sobre uno de los momentos más duros de su matrimonio, pero también le enseñó a saber perdonar.

