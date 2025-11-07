Omar Chaparro: “Conduje ‘¿Quién es la Máscara?’ con COVID, me estaba muriendo”

Conversamos con Omar Chaparro, el conductor de “¿Quién es la Máscara?“, programa de TelevisaUnivision. Y el mexicano nos realizó muchas confesiones. La primera es que, aunque ya ha intentado saber quiénes serán los enmascarados de cada temporada, la producción nunca le ha permitido enterarse de nada. Cosa que al final admite que es mejor, porque él, aun siendo el conductor, disfruta igual que el público tratando de seguir las pistas.

También confesó que hay ocasiones en las que no está de acuerdo con los investigadores, sobre a quiénes dejan en el show y a quiénes eliminan del mismo, pero al final reconoce que él es solo el conductor del programa.

De las mayores sorpresas que se ha llevado, dice que fue ver que uno de los participantes era Adrián Uribe, porque él es uno de sus mejores amigos y no supo ver venir.

Pero no todo es alegría en el programa. Durante la pandemia, afirma que hubo una ocasión en la que, sin saberlo, condujo todo el programa teniendo COVID y sintiéndose como si en efecto se estuviera muriendo.

Además de todas estas confesiones, Omar Chaparro celebra el exitoso rating que logró la séptima temporada del show desde su estreno. Alcanzó un éxito masivo de audiencia de 2.2 millones de televidentes totales de 2 años o más que sintonizaron la totalidad o parte de la transmisión de dos horas y media.

Al concluir la entrevista, Omar promociona su faceta musical con sus nuevos sencillos “Empieza a vivir” y “El menos indicado”, además de su próximo concierto en el Pepsi Center.

Aquí nuestra entrevista exclusiva con Omar Chaparro:

No te pierdas “¿Quién es la máscara?” todos los domingos a las 8 p.m. ET / 7 p.m. CT por Univision.

