Martha Higareda reaparece en alfombra roja en su primer evento tras ser madre

A poco menos de dos meses de haberse convertido en madre de gemelas, la actriz Martha Higareda reapareció ante las cámaras en compañía de su esposo Lewis Howes durante la alfombra roja de un importante evento de entretenimiento en Estados Unidos. ¿En qué consistió y cómo se encuentra? Aquí te contamos los detalles.

Fue durante la velada del pasado 8 de enero que la protagonista de historias como “Todas Caen” y “No Manches, Frida” se dejó ver junto al papá de sus hijas en la premiere de la segunda temporada de los Beast Games.

Para la ocasión, Martha Higareda deslumbró con un traje sastre negro de dos piezas que se ajustó a su cintura y resaltó su figura. Este fue acompañado por una blusa blanca de cuello alto y con un escote enmarcado con transparencias.

“¡Grandes momentos con @marthahigareda + @mrbeast en el estreno de la segunda temporada de los Beast Games! 🍿🎬✨ Asegúrense de verlo en @amazonprime“, escribió Lewis Howes para acompañar la publicación que colocó en Instagram y con la que inmortalizó dicho evento.

La aparición de Martha Higareda se da luego de haberse sincerado sobre las complicaciones médicas que sufrió como resultado del parto de sus gemelas, mismo que tuvo lugar a finales del pasado 2025.

Para ello, colocó un emotivo mensaje desde su perfil en Instagram acompañado de diversas fotografías con las que documentó los altibajos en su salud, derivados de un diagnóstico de preeclampsia: “Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215“, detalló.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, contó la histrionisa, quien tras la experiencia reforzó su fe.

Seguir leyendo:

• Martha Higareda revela las fotos de su primera Navidad como mamá de gemelas

• Martha Higareda revela que estuvo entre la vida y la muerte tras el parto de sus gemelas

• Omar Chaparro habla de los problemas de salud de Martha Higareda tras el parto de sus gemelas