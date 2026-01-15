Martha Higareda revive entre lágrimas su parto gemelar y la lucha de una de sus bebés

Luego de varios meses alejada de los micrófonos, la actriz Martha Higareda sorprendió a sus fanáticos más fieles con su gran regreso al podcast “De Todo Un Mucho”, donde comparte créditos con el comunicador Yordi Rosado. Sin embargo, lo que comenzó como un capítulo lleno de alegría, pronto se cargó de emotividad gracias al relato en el que la famosa detalló los momentos difíciles durante y después de su parto. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue durante el más reciente episodio de su programa en YouTube que la protagonista de “No Manches, Frida” se sinceró sobre todo lo que vivió en el alumbramiento de sus gemelas. Según sus declaraciones, su entrada al quirófano para una cesárea programada se dio en su semana 37 de embarazo.

Conmovida, Martha Higareda reflexionó sobre la llegada de su primera hija, a quien escuchó llorar y pronto pudo abrazar mientras su esposo Lewis Howes se mantenía brindándole confort en cada momento de su cirugía. Lamentablemente, el momento de calma se vio interrumpido por la incertidumbre al escuchar a la doctora tratar de animar a su segunda bebé para lograr salir con vida.

“Fue fuerte porque se oye la preocupación en la voz de los doctores. Entonces nace nuestra segunda bebé y se tarda en respirar“, dijo sin poder contener el llanto al recordar el pánico que invadió al matrimonio. “Sientes que tu alma cuelga de un hilo y que ese hilo lo sostiene Dios, no hay otra manera“.

Tras la reanimación, Higareda pudo sostener en brazos a ambas pequeñas. No obstante, el equipo médico detectó que la denominada ‘Baby B’ respiraba con dificultad y parecía decaída, lo que los alarmó y motivó si decisión de trasladarla a una incubadora, donde permaneció durante algunos días.

Sin poder contener el llanto, Martha Higareda compartió su experiencia en este periodo de incertidumbre: “Una parte de mí era como… Estoy muy contenta aquí con la bebita que tengo aquí, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? O sea, es una angustia muy, muy grande. Me falta una y además esa una sin tener noticias, porque además no te dicen mucho. Entonces, es como… Es muy fuerte. Cuando ya por fin la pude ir a ver, en silla de ruedas. La imagen de ver a un bebé recién nacido, que es tu bebé, con un montón de aparatos conectados con sus venitas“, recordó.

“Le quieres dar a tu bebé todo. Le quieres decir a tu bebé: ‘Aquí está mamá, aquí te cuida, aquí estoy’ y no poderlo hacer, te da una impotencia muy grande“, finalizó.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la histrionisa mexicana reveló parte de los problemas de salud que atravesó después del parto, como consecuencia de una preeclampsia.

“Con profunda gratitud a Dios, estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias“, dijo en ese entonces.

