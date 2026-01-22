Anahí y Poncho Herrera reviven sus años en ‘Rebelde’ con emotivo reencuentro

En los últimos años se ha hablado demasiado del supuesto distanciamiento de Poncho Herrera con el resto de los integrantes de ‘RBD’, luego de que el actor optara por no formar parte de la gira de reencuentro de la agrupación, sin embargo, una reciente publicación tiraría por la borda todo lo que se ha dicho sobre él y es que se dejó ver muy cerquita de Anahí.

Por medio de un video, que los dos compartieron en sus redes sociales, dieron muestra de la gran complicidad y el cariño que persiste entre ellos.

El material, con duración de unos cuantos segundos, comienza mostrando a ambos dándole la espalda a la cámara, sin embargo, posteriormente se voltearon a ver de perfil y terminaron la escena viendo fijamente hacia el frente, no sin antes soltar una sonrisa de complicidad.

Su video estuvo acompañado de un breve, pero muy conciso mensaje, pues hicieron referencia a sus personajes de Mía y Miguel en ‘Rebelde’ y lo acompañaron del signo de infinito, con lo que dejaron en claro que estarán unidos por siempre.

“M&M ♾️”, se lee en el mensaje escrito por Anahí.

El reencuentro de Poncho Herrera y Anahí se robó los reflectores entre los seguidores y los amigos famosos de los actores, quienes celebraron verlos juntos y se ilusionaron con volverlos a ver juntos en algún proyecto.

“Siendo icónica desde enero 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼💫💫🤣❤️”, escribió Ana Brenda Contreras, mientras que Ximena Navarrete les dedicó un: “OMG ❤️😍” y Juan Pa Zurita un: “LOS AMOOOOOOOOOOO”.

